Турецкий Эрзурум готов разделить с Сочи зимнюю Олимпиаду-2026

Интересной инициативой отметился глава турецкой провинции Эрзурум Сейфеттин Азизоглу. Эрзурум претендует на проведение зимней Олимпиады-2026 и губернатор соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту провести в российском Сочи.

"Мы работаем, чтобы получить право на проведение зимних Игр, — цитирует Азизоглу "Спорт-экспресс". – И мы думаем о том, чтобы провести Олимпиаду совместно с Сочи. Там есть объекты, которых нет в Эрзуруме и строить их слишком дорого".

Судя по всему это личная инициатива чиновника из Турции, хотя логика в его словах есть: трудно представить, как будут использовать в этой стране вновь построенную и крайне дорогую в эксплуатации санно-бобслейную трассу. А сочинская трасса "Санки" самая близкая к Эрзуруму.

Губернатор провинции заявил об этой инициативе на встрече с послом России в Турции Алексеем Ерховым. При этом эксперты уже комментируют, что МОК и другие международные власти пока не рекомендуют проводить крупные соревнования в России из-за последствий допингового скандала. Хотя к 2026 году, возможно, кризис в отношениях нашей страны и мирового спорта уже рассосется.