25 сентября 201811:49
Юный пешеход-нарушитель попал под колеса авто в Екатеринбурге. Видео
Автомобиль Honda совершил наезд на 12-летнего пешехода – инцидент произошел в понедельник, 24 сентября, на улице Крауля в Екатеринбурге.
Транспортное средство, из которого велась съемка, двигалось в левом ряду. Из-за машин, стоявших на встречной полосе, внезапно выбежал ребенок, который через несколько мгновений был сбит автором видео.
На записи видно, что юный пешеход пытался пересечь проезжую часть по "зебре", однако, судя по кадрам, делал это на запрещающий сигнал светофора.
По данным СМИ, в результате инцидента 12-летний пострадавший был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
ПВО Сирии будет усилена по поручению Путина
- Рубль стремится вверх. Прогнозы экспертов
- В Норильске завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы
- Представители Орбакайте опровергли ее переезд на ПМЖ в США
- Возраст продажи алкоголя могут повысить
Самое читаемое
-
Студенческий праздник превратился в эротическое шоу
- Авторы фальшивой химатаки в Сирии по-глупому прокололись
- Мужчина зарубил топором овчарку, загрызшую его маленькую дочь
- Порошенко эмоционально отреагировал на проход украинских кораблей под Крымским мостом
- На Кипре задохнулся и утонул известный российский подводный охотник
Авто.Вести.Ru
-
Почему за "роботами" будущее и чем удивит россиян марка Haval?
- Mercedes-Benz представил электрические версии Vito и Sprinter
- Скандальное движение "СтопХам" вновь ликвидировали
- Грузовой автосалон IAA-2018 в Ганновере: главные новинки!
- Audi воскресит легендарное имя Horch
Экономика
-
Рубль ведет валюты развивающихся стран за собой
- Прогноз: нефть прицелится также к С-300
- Анализ больших данных: от традиционных отчетов к управлению будущим
- Долги США становятся дорогими и ненужными
- 50-летняя стабильность Саудовской Аравии под угрозой
Недвижимость
-
Падение рубля: что будет с ценами на жилье
- Семейная пара поселилась в шалаше из линолеума
- Застройщик оставил женщину без жилья из-за бомжей
- "Памятник глупости" стал ловушкой для детей
- Сколько стоит ночевка в доме Пабло Эскобара
Вести.Медицина
-
Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- Болезнь Альцгеймера у молодых часто принимают за «кризис среднего возраста»
- Веганство непопулярно: в моде новый тренд - стопроцентное мясоедство
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Анемия: причины возникновения, разновидности, диагностика, профилактика
Вести в 20.00
-
C-300 для Сирии
- Чистка Рунета: Россия перестала быть пиратской гаванью
- Профильный комитет одобрил изменения в пенсионное законодательство
Москва 24
-
Новая неделя в Москве начнется с дождей и похолодания
- Директор московской школы опроверг избиение ребенка одноклассниками
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тысяч рублей
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Пожар в Мытищах: рабочие не смогли помочь оставшимся внутри
- Целый город без горячей воды: за что наказали жителей Электроуглей?
- "Парижские вечера": мировая премьера в залах Пушкинского музея
- В Лужниках прошел московский этап Кубка мира по скейтбордингу
- В Боткинской больнице кости и суставы из титана печатают на 3D-принтере
- "Круг света" продолжает поражать зрителей
Вести.Стиль
-
Филлеры. Что это такое и как они применяются?
- Да пребудет с вами пресс! Топ-10 эффективных и простых упражнений для плоского живота
- Тренд сезона: арт-принт. Как носить и с чем сочетать?
- Начало конца. 7 вещей, которые только кажутся романтичными в начале отношений
- Скандал в удовольствие. Выясняйте отношения правильно!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Учёные выяснили, как кишечник напрямую связан с мозгом
- Созданы дома-оригами для колонизации Луны и Марса
- Животные распознают больных сородичей по запаху и защищаются от заражения
- Новый подход к созданию универсальной вакцины против гриппа
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Михаила Церишенко. "Я предал мою Катю Семенову"
- 70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
- Сын миллионера похитил скандально известную фотомодель
Телеканал "Культура"
-
Чемпионат мира по танго выиграла российская пара
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов
Сегодня
В Нью-Йорке начинается Генассамблея ООН
2 часа назад
Рубль стремится вверх. Прогнозы экспертов
2 часа назад
Личинок в рыбных консервах можно не бояться
35 минут назад
В Москве побит рекорд низкого давления
31 минута назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция
24.09.2018 09:11
Вести.net: Microsoft Office сделают по-настоящему "умным"
12 минут назад
6 продуктов, которые полезнее, чем кажется
31 минута назад
Основатели Instagram покинули компанию
1 час назад
Помогите Ванечке обрести слух
1 час назад
Дом Гарри Поттера продают со скидкой
2 часа назад
В итальянском Сорренто появится памятник Максиму Горькому
10 часов назад
Станислав Черчесов занял девятое место в опросе ФИФА
11 часов назад
В Великобритании умер продюсер "Звездных войн"
12 часов назад
Deutsche Bank попал под прицел регуляторов
12 часов назад
Алексей Навальный арестован на 20 суток
13 часов назад
ФИФА признала Луку Модрича футболистом года
13 часов назад
Задержание россиянина в Норвегии: МИД заявил протест
13 часов назад
Багдасаров заверил, что не мучил тигрицу, а спасал ей жизнь
13 часов назад
Студенческий праздник превратился в эротическое шоу
13 часов назад
Открытое небо: США сертифицировали Ту-214
14 часов назад
СМИ раскрыли имя нового смартфона-четырехкамерника Samsung
15 часов назад
Чистка Рунета: Россия перестала быть пиратской гаванью
15 часов назад
Английский футболист стал отцом трижды за полтора месяца
16 часов назад
iFixit вскрыли новые "айфоны": что там внутри
18 часов назад
Топ-15 лучших стран для экспатов
24.09.2018 10:20
20 коротких мультфильмов, поднимающих настроение
24.09.2018 10:09
Алтайские легенды осени. Фотолента
24.09.2018 09:56