Юный пешеход-нарушитель попал под колеса авто в Екатеринбурге. Видео

Автомобиль Honda совершил наезд на 12-летнего пешехода – инцидент произошел в понедельник, 24 сентября, на улице Крауля в Екатеринбурге.

Транспортное средство, из которого велась съемка, двигалось в левом ряду. Из-за машин, стоявших на встречной полосе, внезапно выбежал ребенок, который через несколько мгновений был сбит автором видео.

На записи видно, что юный пешеход пытался пересечь проезжую часть по "зебре", однако, судя по кадрам, делал это на запрещающий сигнал светофора.

По данным СМИ, в результате инцидента 12-летний пострадавший был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.