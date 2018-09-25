Холодный прием: продавцы сургутской "Пятерочки" заперли подростка в морозильной камере

Сотрудники одного из магазинов сети "Пятерочка" в Сургуте заперли заподозренного в воровстве подростка в морозильной камере, а после отказывались пускать его мать на порог. Инцидентом уже заинтересовались представители СКР.

Описанные события произошли вечером в минувшее воскресенье, 23 сентября, в супермаркете на улице Лермонтова.

"Его насильно закрыли в морозильной камере, ему разрешили позвонить брату. Мы приехали в магазин — меня туда вообще не пускали. Пустили только тогда, когда я вызвала полицию", — рассказала мама школьника.

Впрочем, подросток имел возможность звонить кому угодно, поскольку телефон все время оставался при нем — именно на него он и снимал видео.

В тот вечер приятели гуляли по улице и зашли в магазин, чтобы купить попить, но сотрудники заподозрили их в краже — якобы на записи с камеры наблюдения было видно, как один из юных посетителей прячет товар под курткой. При обыске у отправленного "на переохлаждение" подростка ничего не нашли.

Пока мальчик проходит обследование в травмцентре — после посещения холодильника у него появились головные боли, — следователи приступили к расследованию инцидента.