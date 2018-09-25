Зидан порекомендовал Мбаппе перейти в "Реал"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан на церемонии вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) в личном разговоре дал совет французскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе продолжить карьеру в Мадриде.

Спортивный журналист из Испании Эдуардо Инда поведал об этом в ходе прямого эфира телеканала El Chiringuito: "В преддверии старта торжественного вечера ФИФА в Лондоне Зидан поговорил с Мбаппе и сказал ему следующее: "Килиан, ты должен играть за "Реал". Есть свидетели этого разговора", — приводит слова журналиста "Спорт-экспресс".

Напомним, что в минувшее трансферное окно "Королевский клуб" не оставлял попыток приобрести звездного француза, летом ставшего чемпионом мира в составе своей национальной сборной. Сообщалось о том, что мадридцы хотели воспользоваться решением УЕФА в отношении "ПСЖ" в деле о возможном нарушении финансового Fair Play.