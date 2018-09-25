Песков: сообщения о "наказании" оппозиционных партий, чьи кандидаты победили на региональных выборах, безосновательны

Сообщения СМИ о том, что оппозиционные партии, чьи кандидаты победили на выборах в регионах, подвергнутся "наказанию" со стороны власти, являются безосновательными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает "Интерфакс", Песков отметил, что победившим кандидатам "предстоит сдать серьезный экзамен, оправдать надежды, которые люди возложили на них". Также предстоит серьезная большая работа в тесной координации с федеральным центром.

"Людям предстоит почувствовать ответственность за те голоса, которые они отдали за этих кандидатов — это обоюдный процесс", — сказал пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что партийная принадлежность новых губернаторов не играла и не будет играть роль в их отношении с Кремлем. "Это абсолютно никоим образом не препятствовало поддержанию плотных, на должном уровне конструктивных рабочих отношений со всеми губернаторами. С ними общается президент", — сказал Песков, добавив, что "иного быть не может".

В Хабаровском крае и Владимирской области победили кандидаты от ЛДПР Сергей Фургал и Владимир Сипягин. В Приморском крае итоги второго тура по рекомендации ЦИК были аннулированы из-за большого числа нарушений. В Хакасии второй тур перенесли, так как кандидат от "Единой России" Виктор Зимин снялся с выборов из-за состояния здоровья.