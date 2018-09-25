25 сентября 201812:50
Летний биатлон. Казакевич выиграла "индивидуалку" в Тюмени
В Тюмени продолжается чемпионат России по летнему биатлону, на котором на вторник, 25 сентября, запланированы две индивидуальные гонки – у женщин и мужчин. Старт "стреляющих лыжниц" уже состоялся, и победу праздновала Ирина Казакевич.
Казакевич взяла золото в первую очередь с помощью абсолютно точной стрельбы. Время победительницы 42 мин. 28,8 сек. (0 промахов). Серебро у Маргариты Васильевой, бронза – у Ларисы Куклиной.
Главные кандидаты в первую сборную страны в призеры не попали: Ирина Старых – четвертая, Светлана Миронова – пятая, Кристина Резцова – на 11-м месте, Виктория Сливко – на 12-м, Ульяна Кайшева – на 13-м.
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