Летний биатлон. Казакевич выиграла "индивидуалку" в Тюмени

В Тюмени продолжается чемпионат России по летнему биатлону, на котором на вторник, 25 сентября, запланированы две индивидуальные гонки – у женщин и мужчин. Старт "стреляющих лыжниц" уже состоялся, и победу праздновала Ирина Казакевич.

Казакевич взяла золото в первую очередь с помощью абсолютно точной стрельбы. Время победительницы 42 мин. 28,8 сек. (0 промахов). Серебро у Маргариты Васильевой, бронза – у Ларисы Куклиной.

Главные кандидаты в первую сборную страны в призеры не попали: Ирина Старых – четвертая, Светлана Миронова – пятая, Кристина Резцова – на 11-м месте, Виктория Сливко – на 12-м, Ульяна Кайшева – на 13-м.