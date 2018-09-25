"Черная метка"? Районному депутату в Москве подкинули свиные головы с ножами

Депутат по московскому району Измайлово Надежда Загордан в своем "Фейсбуке" сообщила о том, что к дверям двух квартир – ее и ее матери – вечером 24 сентября неизвестные подкинули свиные головы с воткнутыми в них ножами. Эти "подарки" она называет "новыми угрозами с очередным намеком".

С очередным, потому что, рассказывает в своем видеообращении депутат, ранее, 22 июня, ее машина была разбита и залита кислотой, от которой растворялась не только одежда, но и металлические части автомобиля.

В результате, говорит Загордан, автомобиль пришлось сдать на запчасти. При этом, по ее словам, правоохранители бездействуют: дело не заведено, а кислота до сих пор не прошла экспертизу.

Загордан связывает все эти "черные метки" и запугивания со своей деятельностью в качестве депутата, пытающегося бороться с нарушениями в районе.