Павлюченкова победила 11-ю ракетку мира на турнире в Ухане

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова продолжает успешные выступления на турнире в китайском городе Ухань. Во втором круге соревнования 27-летняя россиянка не испытала проблем в матче с 11 ракеткой мира голландкой Кики Бертенс.

Павлюченкова одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Соперницей российской теннисистки по третьему кругу станет пятый номер мирового рейтинга чешка Петра Квитова. Игра состоится 26 сентября.

Напомним, что помимо Павлюченковой в китайском турнире принимает участие первая ракетка России Дарья Касаткина. Ранее она пробилась во второй круг, где сыграет с китаянкой Сиюй Ван.