СКР возбудил дело по факту обстрела донбассцев с беспилотника

По факту обстрела гражданского населения Донбасса с применением беспилотника СК РФ возбудил уголовное дело. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, 23 сентября ВСУ и нацгвардия Украины сбросили с управляемого беспилотного летательного аппарата осколочный боеприпас, имеющий высокие поражающие свойства, на объекты гражданской инфраструктуры в селе Саханка Новоазовского района ДНР. В результате обстрела двое мирных жителей получили ранения.

Уголовное дело возбуждено по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором" УК РФ. Ведутся следственные действия.