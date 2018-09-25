"Эксперимент эволюции": в Китае найдены останки необычной птицы возрастом 127 миллионов лет

Китайские палеонтологи обнаружили останки ископаемой птицы, обитавшей на планете около 127 миллионов лет назад (в меловом периоде). Ценность находки огромна, заявляют учёные. Во-первых, останки принадлежат птице неизвестного ранее вида, а во-вторых, похоже, именно этот вид является недостающим звеном в эволюции полёта.

Исследователи из Поднебесной назвали новый вид Jinguofortis perplexus. Они уточняют, что нашли останки в восточной части Китая, в провинции Хэбэй. В нижнем меле этот регион был покрыт густыми лесами и озёрами: такова была среда обитания J. perplexus.

Изучение останков показало: древнюю птицу можно с уверенностью назвать переходным звеном между динозаврами и пернатыми. Существо было лишено массивного костного хвоста, но ещё не обзавелось полноценным перьевым покровом, характерным для современных летающих птиц.

Размах крыльев J. perplexus составлял около 27 сантиметров. Представители вида имели когтистые лапы с частично сросшимися фалангами пальцев (признак упрощения скелета для адаптации к полёту) и челюсть с крошечными зубами вместо клюва. Однако исследователи заметили остатки камней в желудке, что свидетельствует о растительной диете.

Но больше всего палеонтологов заинтересовало необычное строение плечевого пояса.

Глава научной группы Минь Ван (Min Wang) из Китайской академии наук поясняет, что обычно эволюция летательного аппарата птиц представляется как постепенный переход: у них вырастало всё больше перьев, изменялось строение скелета и, соответственно, мышц.

"Тем не менее эта новая ископаемая птица показывает, что эволюция полёта была гораздо более беспорядочной", — говорит Ван.

У J. perplexus его команда заметила своего рода аномалию. Дело в том, что у современных птиц плечевой пояс состоит из лопаток и коракоида, который обеспечивает гибкость при посадке. Однако у представителей нового вида эти кости срастались в одну – скапулокоракоид.

Такая сросшаяся структура отвечает за подвижность мышц и крыльев во время полёта. Это "очень необычная особенность" для летающей птицы, отмечает Джеральд Майр (Gerald Mayr), эксперт по эволюции птиц из Зенкенбергского научно-исследовательского института во Франкфурте.

Он полагает, что скапулокоракоид может указывать на существование разных стилей полёта на самых ранних этапах эволюции птиц.

"Если это подтвердится в будущих исследованиях, это может вдохновить на новые идеи о том, как эти ранние птицы использовали свои крылья", — считает Майр.

Однако пока что не вполне очевидно, что J. perplexus вообще мог летать. Его перья были, судя по всему, слишком узкими для летающей птицы. А сросшиеся плечевые структуры могут быть характерны и для нелетающих видов, к примеру, страусов.

Впрочем, Ван всё же склоняется к версии, что J. perplexus летать умел, но не вполне привычным для современных птиц образом. По его мнению, эволюция полёта намного сложнее, чем предполагалось, поскольку древние виды птиц демонстрируют различные способы развития скелетов и использования летательных аппаратов.

Один из рецензентов научной статьи, палеонтолог из Эдинбургского университета Стив Брусатте (Steve Brusatte), полагает, что J. perplexus может быть своего рода эволюционным экспериментом. Вероятно, птицы не развивали сразу все функции, необходимые для прямого, "классического" полёта, а имели различные "стили", считает исследователь.

По его словам, в будущих работах стоит уделить внимание не только строению плечевого пояса, но и эволюции хвоста. Птицы постепенно "меняли" длинные и прямые хвосты на укороченные "модели". Так, у особей открытого вида хвостовые позвонки были укорочены и срастались, образуя единую кость. Это было подобие пигостиля, копчиковой кости большинства современных птиц, которая служит опорой для рулевых перьев.

Ещё одна любопытная деталь – это название Jinguofortis perplexus, выбранное китайскими палеонтологами. Название рода чтит женщин-учёных во всём мире, поясняют специалисты. Оно образовано словами "jinguo", что по-китайски означает "женщина-воин", и "fortis", с латыни переводится как "храбрый". А вот видовое название "perplexus" можно перевести как "двусмысленный, запутанный". Это отсылка к смешанным признакам, которые сочетали представители вида.

Более подробно об этой находке и её изучении рассказывается в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об эволюции пения пернатых, а также о том, как развивались клювы древних птиц.