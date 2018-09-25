Банда уроженцев Азербайджана похитила банкомат на северо-востоке Москвы

Шестеро неоднократно судимых уроженцев Азербайджана похитили платежный терминал из отделения Совкомбанка в Москве, но не успели добраться до наличных — их задержали по горячим следам, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленников.

В помещение финансовой организации на Большой Черкизовской улице мужчины проникли, отжав входную дверь, после чего быстро вынесли терминал и погрузили в минивэн, а сами скрылись на белом Hyundai Solaris. Когда на место прибыли охранники, преступников и след простыл. Спустя несколько часов их задержали, банкомат к тому моменту оставался нетронутым. Сумму ущерба банк оценил в 290 тысяч рублей.

Подозреваемыми оказались шестеро выходцев из Азербайджана в возрасте от 22 до 40 лет, все они, как уточняют стражи порядка, ранее неоднократно судимы. Следователи не исключают, что на их счету это далеко не первый банкомат.

Дожидаться суда злоумышленники будут в следственном изоляторе.