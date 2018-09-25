Родина пробилась во второй круг теннисного турнира в Ташкенте

В Ташкенте продолжается теннисный турнир, в котором принимают участие российские теннисистки. 29-летняя Евгения Родина успешно преодолела первый круг соревнования, одержав победу в стартовом поединке.

Борьбу за выход во второй раунд Родина вела с польской теннисисткой Маргаретой Фрех и одержала победу со счетом 7:5, 6:2. Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Следующей соперницей Родиной станет победитель пары Мона Бартель (Германия) – Нигина Абдураимова (Узбекистан).

Еще две россиянки выступили в первом круге менее удачно, в обоих случаях уступив представительницам Сербии. Анна Калинская проиграла Ольге Данилович со счетом 4:6, 1:6, а Екатерина Александрова не смогла одолеть Ивану Йорович – 3:6, 2:6.