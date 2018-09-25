Шахматная Олимпиада. Ничья Горячкиной и три победы россиянок

В грузинском Батуми стартовала Всемирная шахматная Олимпиада и женская сборная России в первом туре уверенно победила команду Коста-Рики. Правда Александра Горячкина на первой доске свела вничью свою партию, но три ее подруги одержали победы.

Горячкина черными играла с Марией-Еленой Родригес Арриета и добилась ничьей. Валентина Гунина, Наталья Погонина и Ольга Гиря свои партии выиграли. Результаты других матчей: Украина – Монако – 4:0, Таджикистан – Китай – 0,5:3,5, Грузия – Южная Корея – 3:1, Новая Зеландия – Индия – 0:4.