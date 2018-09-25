За увольнение "предпенсионеров" будут штрафовать на 200 тысяч

Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении штрафов за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.

Данная инициатива была внесена президентом Владимиром Путиным. Предпенсионным возрастом будут считаться пять лет перед выходом на пенсию.

Депутаты дополнили Уголовный кодекс РФ новой статьей "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста". Теперь работодатель за такие действия будет наказываться штрафом до 200 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов, передает ТАСС.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее обращал внимание на необходимость в переходный период, "сделать все, чтобы человек труда, гражданин предпенсионного возраста был защищен".

"Мы считаем, что президент абсолютно правильно сделал, внеся данную законодательную инициативу", — добавил Володин.

Владимир Путин в своем телеобращении предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет. Также он предложил повысить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей, а также выступил за сохранение льгот пенсионерам.