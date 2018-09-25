Издевательства над детьми: по делу семьи Дель начались предварительные слушания

Зеленоградский суд Москвы начинает рассмотрение громкого дела супругов Дель, которых обвиняют в побоях и жестоком обращении с приемными детьми. Скандальная история началась еще в январе 2017 года, когда ребят забрали из семьи. Одни поддерживали супругов и называли действия органов опеки ошибкой, другие считали, что детям срочно нужно искать новую семью.

Предварительное слушание проходит в закрытом режиме. Обвиняемые родители в здание суда приехали за 20 минут до начала заседания, но общаться с прессой отказались и на все вопросы отвечали молчанием. Это заседание, можно сказать, техническое. Суд определит порядок рассмотрения доказательств и материалов уголовного дела, и в каком режиме будут проходить основные слушания.

В семье Дель было 10 приемных детей. Скандал разгорелся после того, как воспитатель в детском саду обнаружил синяки на теле одного ребенка. Побои, по словам малыша, нанес ему отец. В тот же день органы опеки с сотрудниками правоохранительных органов изъяли всех несовершеннолетних детей из семьи. Однако вскоре двоих — тех, которые были усыновлены, а не под опекой — согласились вернуть бабушке. Договор опеки над еще восемью детьми с семьей вскоре расторгли.

Теперь 39-летняя Светлана и 58-летний Михаил обвиняются по двум уголовным статьям: "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". По версии следствия, родители грубо относились к приемным детям, не заботились об их здоровье и развитии. Кроме того, опекуны систематически били детей руками, ремнем и другими предметами. Это подтверждено выводами судебно-психиатрических и медицинских экспертиз. При этом в поддержку супругов Дель звучало немало голосов. Ссылались на то, что дети трудные, и они могли исказить факты. Тем не менее, теперь супругам Дель грозит до трех лет тюрьмы.