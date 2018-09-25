В Москве состоялся промышленно-инвестиционный совет по Забайкальскому краю

В деловом центре "Москва-Сити", на площадке компании "Норникель", состоялся промышленно-инвестиционный совет, на котором обсуждались вопросы оценки, модернизации и развития масштабных промышленных проектов на территории Забайкальского края. Мероприятие является традиционным с 2016 года и носит форму диалога с участием руководства региона, представителей министерств, крупных инвесторов.

"Иногда нашим крупным бизнесменам, крупным инвесторам не хватает площадок, чтобы общаться, — рассказывает заместитель председателя правительства Забайкальского края Сергей Новиченко. — За каждым стоит большой проект, большие инвестиции. Есть проблемы, которые решаются на местах, но подобного рода советы дают возможность этакой синергии".

Участники диалога рассказали о проделанной за последние годы работе, а также поделились планами на будущее. Особое внимание было уделено Быстринскому горно-обогатительному комбинату, который недавно получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Этот проект можно назвать уникальным, ведь он был реализован при поддержке фонда развития Российской Федерации.

"Мы начинали работу, по сути, в чистом поле. Поэтому проблем было очень много: не было дорог, энергетики. Я хочу сказать, что это было сделано в рамках государственно-частного партнерства, и государство нам очень сильно помогало. У нас очень много проектов в режиме частно-государственного партнерства", — говорит статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ПАО "ГМК "Норильский никель" Владислав Гасумянов.

Подобные проекты актуальны не только для Забайкалья. Как пример — модернизация взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Когда отсутствует навигация, воздушный транспорт — единственная доступная возможность прилететь или покинуть Норильск.

"Для нас это очень чувствительный проект, — продолжает Владислав Гасумянов, — мы ни на минуту не останавливали полеты самолетов. В какой-то момент полоса была короче, чем обычно, но полеты продолжались. Нам кажется, что жители города, сотрудники не почувствовали, что идет ремонт полосы".

На промышленно-инвестиционном совете обсуждали и другие проекты Забайкалья, в том числе и горно-металлургический комплекс "Удокан". Он занимает третье место в мире среди неразработанных месторождений меди. Участники совета единогласно решили, что потенциал Забайкальского края очень высок, и реализовать его поможет, в том числе, и постоянная коммуникация между инвесторами.

"Мы должны находить совместные решения, совместные интересы, тогда Забайкальский край выиграет. Вот сегодня я пытался свести разговор к чему: есть проблемы у одной компании, есть успешные решения у другой. Если это все объединять, то выиграл бы и Забайкальский край, и бизнес обеих компаний", — отметил исполнительный директор АО "Атомредметзолото" Виктор Святецкий.

В такой ситуации, кажется, выигрывают все. Ведь благодаря запуску новых масштабных проектов, в Забайкалье появляются тысячи рабочих мест, что позволяет уменьшить отток молодежи в Центральный федеральный округ. Государственно-частные проекты, элементы крупного и малого бизнеса, а также постоянный диалог между инвесторами помогут скорейшему развитию региона.