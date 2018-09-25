Леннокс Льюис призвал Поветкина завершать карьеру

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис после боя своего соотечественника Энтони Джошуа против Александра Поветкина выразил мнение, что россиянину пора завершать спортивную карьеру.

"Поветкин чересчур активно начал поединок и уже к середине у него просто-напросто закончились силы, — приводит слова Льюиса ТАСС. – Конечно, он провел пару хороших атак за это время, но этого оказалось недостаточно. Джошуа в этот момент спокойно включился и сделал свое дело. На мой взгляд, Поветкину нужно завершать карьеру. Из него получился бы прекрасный посол спорта и бокса".

Напомним, что бой между соперниками завершился техническим нокаутом "Русского витязя" в седьмом раунде.