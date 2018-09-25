МТС и "Мегафон" потеснят банки на рынке денежных переводов

МТС и "Мегафон" сделали бесплатными для абонентов перевод денег со счета на счет, сообщают пресс-службы операторов. Благодаря достигнутым договоренностям конкурентов, которые суммарно обслуживают более 150 миллионов абонентов в России, МТС и "Мегафон" смогут потеснить банки с рынка потребительских денежных переводов.

Переводы со счета на счет мобильного телефона отличаются простотой и теперь ничего не стоят: чтобы перевести деньги коллеге, родственнику или любому другому абоненту достаточно выбрать его имя в списке контактов телефона или знать номер. Вводить длинные реквизиты и платить комиссию, как это бывает в случае с банковскими переводами, не понадобится. При этом у абонента может быть телефон любой модели: от кнопочного гаджета до современного флагмана — переводы доступны всем.

С мобильного счета можно также оплачивать покупки в интернет-магазинах, услуги ЖКХ, парковки, штрафы ГИБДД, услуги фиксированного Интернета, покупки в онлайн-играх и еще сотни сервисов. Снять деньги со счета телефона в банкомате или просто перевести на банковскую карту можно при помощи приложений и онлайн-сервисов операторов.

Активности операторов вынуждают аналитиков пересматривать прогнозы развития телеком-рынка в России. В частности, авторитетное аналитическое агентство AC&M Consulting отмечает, что беспрецедентная активность операторов в сегменте мобильных финансовых платежей заставляет констатировать, что рост выручки операторов от VAS может превысить в среднем 10% в год на отрезке 2017-2022 годов за счет более динамичного развития в сегменте мобильных финансовых услуг. Основная масса дополнительной̆ выручки операторов появится в результате увеличения за 5 лет в 2-3 раза оборота денежных переводов.

По данным аналитиков, в России еще достаточно много людей, пользующихся услугами мобильной связи, но не охваченных банковскими продуктами. Это пожилые россияне, дети в возрасте 12-14 лет, у которых нет паспорта, но которые уже могут быть вовлечены в экономическую деятельность: операции купли, продажи и обмена. Примерно четверть всего объема переводов приходится на операции объемом менее 2000 рублей. Не менее 10% от общего объема переводимых средств, приходится на платежи размером 300-500 рублей. Для таких платежей минимальная комиссия в 30 рублей становится весьма существенной. Переводы без комиссии станут важным альтернативным инструментом для потребителей, в практике которых присутствуют частые транзакции малого размера.

Важно отметить, что даже незначительное перераспределение потока платежей может привести к весьма значительным положительным изменениям в объемах реализации мобильных финансовых услуг.