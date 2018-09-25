Российская морская авиация испытала новейшие противокорабельные ракеты

Истребители-бомбардировщики Тихоокеанского флота Су-34 испытали новые противокорабельные ракеты Х-35У. Самолеты обстреляли несколько мишеней, которые дрейфовали в океане. Всего было запущено 8 боеприпасов, все они попали в цель, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Точные характеристики новой Х-35У военные не разглашают. Зато известны параметры ее экспортной версии с литерами ЭУ. Так, дальность ее полета достигает 260 километров, скорость – около 800-900 километров в час, то есть дозвуковая. Большую часть маршрута ракета двигается не выше 10-15 метров над водой. Перед атакой цели Х-35ЭУ снижается до 4 метров, чтобы попасть в слепую зону радаров корабля.

Боевая часть Х-35ЭУ – проникающая осколочно-фугасная. Вес – 145 килограммов. Вооружать новой ракетой можно как самолеты, так и корабли, и наземные пусковые установки.