Появилось видео наезда трамвая на подростка в Екатеринбурге

Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода произошло в минувшую субботу, 22 сентября, на улице Халтурина в Екатеринбурге. В сети размещено видео инцидента, сделанное регистратором.

Подросток попытался перебежать пути в неположенном месте. Женщина, управлявшая трамваем, не успела затормозить, и сбила пешехода, который оказался зажат под вагоном.

К счастью, 13-летний школьник остался жив, однако, как сообщают местные СМИ, он получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости и рваные раны лица.