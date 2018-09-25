Модератор контента подает в суд на Facebook за психическую травму

Модератор контента в Facebook подала на соцсеть в суд, обвинив ее в "игнорировании обязанностей" по поддержке сотрудников.

Селена Скола проработала модератором запрещенного контента 9 месяцев и заработала посттравматическое стрессовое расстройство. В иске она указала, что модераторам приходится просматривать тысячи видео и изображений, на которых насилуют, убивают, пытают и совершают самоубийство. По мнению женщины, Facebook не оказывает должной поддержки сотрудникам, которые получили непоправимую травму на своей работе, сообщает РИА Новости.

В самой компании сообщили, что сейчас знакомятся с этим иском. По словам представителя Facebook, существующая программа реабилитации включает в себя психологическую и оздоровительную поддержку.