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25 сентября 201814:46

Как в ноябре 2014-го: Brent преодолела отметку в 82 доллара

Global Look Press

На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent достигла 82,01 доллара за баррель.

Последний раз Brent превышала отметку 82 доллара почти четыре года назад — 12 ноября 2014 года, уточняет ТАСС.

На фоне укрепления нефти начал расти рубль. С 10 сентября вырос уже на 7,5% против доллара и на 6,2% против евро. Сейчас доллар стоит 65,69 рубля, а евро — 77,26 рубля.

 

Вместе с тем замминистра финансов РФ Владимир Колычев заявил, что укрепление рубля связано со стабилизацией на развивающихся рынках и приостановкой Банком России покупок валюты, а не с растущими ценами на нефть.

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что рубль — это плавающая валюта, поэтому в какие-то дни он укрепляется, в какие-то ослабевает. "В этом ничего нет экстраординарного", — добавил он.

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