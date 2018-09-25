"Газель" без тормозов снесла пожилую женщину на тротуаре. Видео

Камера наблюдения запечатлела наезд на человека, произошедший в минувшую субботу, 22 сентября, в городе Запорожье на юго-востоке Украины.

На записи видно, как по тротуару пронеслась "Газель" – пешеходы, заметившие опасность, успели обежать в сторону.

К несчастью, пожилая женщина стояла спиной и просто не заметила приближающийся автомобиль, сбивший ее через несколько секунд.

По данным СМИ, пострадавшая была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса, рассказал, что у его транспортного средства отказали тормоза.

Стражам порядка предстоит изучить все обстоятельства инцидента.