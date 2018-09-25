Наследный принц Дубая вернул зрение сернобыку в зеленом "парике"
Член правящей династии эмирата Дубай принял участие в операции по спасению "модного" орикса, чью голову украшал "парик" из копны зеленых синтетических веревок, причем такого размера, что животное фактически ничего не видело перед собой. Все действия наследного принца Хамдана ибн Мохаммеда аль-Мактума сняли на видео.
Сернобык не подпускал к себе людей, а потому для его поимки пришлось использовать транквилизатор. После непродолжительной погони животное рухнуло на землю, тогда-то ему на помощь и пришли люди — они ножом срезали зацепившиеся за рога веревки и тщательно осмотрели представителя саблерогих антилоп. После еще одного укола, сделанного лично принцем, орикс пришел в себя и отправился к родственникам.
Хамдан ибн Мохаммед аль-Мактум, чье состояние оценивается в 18 миллиардов долларов, занимает должность председателя исполнительного совета Дубая, но более известен своей благотворительностью и экстремальными увлечениями. Кроме того, только за последние два года это уже четвертая спасательная операция с участием наследного принца: до этого он помог застрявшему в пустыне водителю грузовика, скованной веревками газели и блокированной на пляже черепахе.
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