Тема:
Допинг-скандалы 1 час назад
25 сентября 201815:39
Экс-футболист сборной Италии попался на допинге
Бывший футболист сборной Италии Джузеппе Росси подозревается в нарушении антидопинговых правил после того, как его допинг-проба дала положительный результат. В крови нападающего было обнаружено запрещенное вещество дорзоламид.
Допинг-тест был взят у итальянца в мае, когда он выступал за итальянский "Дженоа". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, указанное вещество встречается в глазных каплях, однако сам спортсмен отрицает использование капель. Несмотря на это, ему грозит один год дисквалификации.
Отметим, что на данный момент Росси находится без клуба после того, как у него истек контракт с генуэзским клубом.
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