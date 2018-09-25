"Аэрофлот" получил пятидесятый Superjet 100
"Аэрофлот" получил в эксплуатацию пятидесятый российский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Это событие знаменует собой успешный итог исполнения двух твердых контрактов на поставку 30 и 20 машин SSJ100.
Авиалайнеру с бортовым номером RA-89115 присвоено имя русского живописца, мастера пейзажа Василия Дмитриевича Поленова. Торжественная презентация юбилейного самолета с участием руководства "Аэрофлота" и Объединенной авиастроительной корпорации состоялась в Шереметьеве.
"Аэрофлот торжественно принимает в свой флот "юбилейный" — 50-й по счету — Superjet 100. Ранее на Восточном экономическом форуме мы подписали в присутствии Владимира Владимировича Путина беспрецедентное соглашение о приобретении еще 100 отечественных машин данного типа", — сказал генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.
Он отметил, что с учетом этого соглашения парк отечественных самолетов Группы "Аэрофлот" будет доведен до 200 единиц, причем важной составляющей данного сегмента станет еще одна отечественная инновационная разработка – самолеты МС-21.
"Хотел бы особо поблагодарить за эффективное сотрудничество руководство и всех работников Объединенной авиастроительной корпорации, занятых в этом проекте. Наша компания совместно с "Гражданскими самолетами Сухого" участвовала в разработке абсолютно новой машины, "Аэрофлот" ставил Superjet 100 на крыло, занимался его доводкой в ходе коммерческой эксплуатации", — сказал Савельев.
В свою очередь президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь напомнил, что "ОАК" и "Аэрофлот" связывает многолетний опыт сотрудничества. Он отметил, что "Аэрофлот", как стартовый заказчик и обладатель самого крупного парка самолетов SSJ100, оказал большое влияние на развитие проекта и отечественного авиастроения.
"Завершение очередного контракта на поставку SSJ100 в парк авиакомпании "Аэрофлот" стало значительной вехой нашего сотрудничества. Подписанные недавно соглашения на поставку авиакомпании "Аэрофлот" не только SSJ100, но и МС-21 открывают новые возможности для нашего сотрудничества", — подчеркнул Слюсарь.
Президент АО "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов сказал, что сотрудничество "ГСС" с национальным перевозчиком и крупнейшей авиакомпанией России — это неоценимый опыт, особенно значимый на этапе ввода самолета в эксплуатацию. По его мнению, "Аэрофлот" оказал большое влияние на развитие проекта SSJ100.
"Продолжение совместной работы, а также увеличение парка авиакомпании за счет самолетов SSJ100 – это высокая оценка результатов нашей деятельности и знак того, что в своем развитии мы находимся на верном пути. Мы ценим наше сотрудничество по повышению надежности SSJ100. Со своей стороны "ГСС" работает над созданием новых складов запчастей и наполнением имеющихся складских мощностей с целью совершенствования послепродажного обслуживания SSJ100", — сообщил Рубцов.
Российские авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 имеют двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Пятидесятый SSJ10 совершит свой первый рейс уже 26 сентября по маршруту Москва — Сочи — Симферополь.
Первый контракт на поставку 30 самолетов ведущему российскому перевозчику был подписан 7 декабря 2005 года. В июне 2011 года первый SSJ100 в составе самолетного парка "Аэрофлота" совершил дебютный полет, а в 2016 году ПАО "Аэрофлот" и АО "ГСС" объявили об исполнении данного контракта. 18 июля 2017 года был подписан второй контракт на поставку 20 самолетов SSJ100. 10 сентября 2018 года "Аэрофлот" подписал соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ100, которые должны поступить в парк авиакомпании до 2026 года.
Сейчас самолеты SSJ100 эксплуатируются на внутренних авиалиниях, выполняя рейсы в Белгород, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Тюмень, Челябинск и другие города. Помимо этого, авиалайнеры обслуживают и международные линии, среди которых Дрезден, Вильнюс, Гетеборг, Бухарест, Загреб, Любляна, Рига, София, Тиват и другие.
Василий Поленов – выдающийся художник, открывший мир старинной русской усадьбы и тайну притягательной красоты национального пейзажа. Его самые известные картины – "Московский дворик", "Заросший пруд", "Разлив на Оке". Творчество Василия Поленова посвящено природе России с ее бескрайними полями, широколиственными лесами и могучими реками. Поленов большое внимание уделял детям, открыв в своей усадьбе детскую художественную школу и картинную галерею.
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