В Приморском крае в легковом автомобиле перевозили льва. Видео

Во Владивостоке на одной из центральных улиц города 25 сентября очевидцы заметили в легковом автомобиле льва. Животное мирно расположилось на заднем сидении машины и глазело на проспект из открытого окна, высунув наружу свою морду.

Очевидцы не особенно удивились происходящему, отметив, что животное едет как пассажир, подразумевая, по всей видимости, что оно могло находиться и за рулем.

Информация о хозяине льва и о том, куда его перевозили, не поступала.