Экипаж сбитого в Сирии Ил-20 представлен к орденам Мужества

Все пятнадцать членов экипажа российского разведывательного самолета Ил-20 представлены к орденам Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике, сообщает Министерство обороны России.

Напомним, разведывательный Ил-20 был сбит в Сирии 17 сентября. По данным российского военного ведомства, основными виновниками гибели самолета стали пилоты истребителей F-16 ВВС Израиля. Они намеренно прикрылись Ил-20 от огня сирийских систем противовоздушной обороны, что привело к попаданию в него зенитной ракеты.

Вчера стало известно, что Россия в ближайшие две недели передаст Сирии несколько ЗРК С-300. Они должны "охладить горячие головы" и обеспечить безопасность российских военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.