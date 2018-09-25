"Оренбург" первым вышел в 1/8 финала Кубка России

Матчем в Барнауле между местным "Динамо" и гостями из клуба премьер-лиги "Оренбург" стартовала стадия 1/16 финала футбольного Кубка России. Более именитые представители высшего российского дивизиона забили по голу в каждом тайме и победили – 2:0.

Матч начался с довольно затяжной разведки и скорости были не слишком высокими, чем способствовала довольно холодная – не более +10 градусов, — и дождливая погода. Тем не менее "Оренбург" постепенно обозначил свое превосходство, атаковал чуть активнее и на 43-й минуте забил "гол в раздевалку": отличился Галаджан.

Вторые 45 минут начались с активности хозяев, которых не устраивали ни счет, ни ход матча. Однако гости явно превосходили соперника в классе, и довольно спокойно отбили все не слишком острые наскоки хозяев. А на 81-й минуте интрига была убита после гола Козлова. За оставшиеся 10 минут отыграть два гола динамовцам было явно не по силам...

В 1/8 финала "Оренбург" ждет встреча с победителем матча "Тюмень" – ЦСКА. Эта встреча состоится на домашнем стадионе сибиряков 10 октября.