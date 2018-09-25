Тема:

Математика и её применения 1 час назад

Новости Наука

25 сентября 201815:52 Анатолий Глянцев

Гипотеза Римана: английский математик утверждает, что решил проблему тысячелетия

Гипотеза Римана включена в список семи величайших задач, из которых пока решена только одна.
Фото Global Look Press.

Знаменитый учёный Майкл Атья, лауреат Филдсовской премии, выступил с доказательством гипотезы Римана. Эта проблема включена в список шести величайших нерешённых задач. В случае успеха исследователю достанется миллион долларов США.

"Решите гипотезу Римана, и вы станете знаменитым. Если вы уже известны, вы становитесь пресловутыми, – говорит Атья в материале New Scientist. во время разговора. – Никто не верит никакому доказательству гипотезы Римана, потому что эта задача так сложна. Никто не доказал её, так с чего бы кому-нибудь доказать её сейчас? Если, конечно, у вас нет совершенно новой идеи".

Чтобы объяснить, в чём состоит гипотеза Римана, придётся начать издалека. Вспомним, что целое число называется простым, если без остатка делится только на себя и на единицу (но само не является единицей). Например, 2, 3, 5, 7, 11 – простые числа, а 4, 6, 8, 9 – нет.

Простые числа издавна привлекают внимание математиков. Дело в том, что любое целое число либо само является простым, либо может быть получено из простых путём их перемножения. Например, 8 = 2×2×2, а 9 = 3×3. Таким образом, простые числа являются "кирпичиками", из которых строятся все целые числа с помощью операции умножения.

 

Есть у этого математического явления и практическая сторона. Перемножить несколько простых чисел – куда более лёгкая задача, чем произвести обратный процесс: взять результат и рассчитать, произведением каких простых чисел он является. Перебор всех возможных кандидатов – слишком долгое дело. Каждый может убедиться в этом на опыте, попытавшись выяснить с помощью калькулятора, на какие простые множители раскладывается, скажем, 1059811.

Если простые множители достаточно велики, то найти их по произведению – задача, непосильная даже современным компьютерам. И на этом строятся алгоритмы шифрования, защищающие, скажем, наши финансовые счета. Ключ состоит из нескольких очень больших простых чисел. Компьютер перемножает их. Если произведение сходится с тем, которое хранится в базе данных, ему предоставляется доступ к информации. Зная же только произведение, найти его множители (подобрать ключ) невозможно ни за какой разумный срок.

Наши счета защищает тот факт, что не известно (и, возможно, не существует) никакого быстрого алгоритма, позволяющего найти все простые числа от единицы до заданного числа x. Однако если мы не может узнать, какие это числа, можем ли мы, по крайней мере, выяснить, сколько их?

Функция, задающая количество простых чисел от единицы до данного числа x называется функцией распределения простых чисел. Для неё никакой удобной формулы тоже не найдено, однако математики с интересом исследуют её свойства.

В 1859 году великий математик Бернхард Риман сформулировал гипотезу, которая позже была названа его именем. Если эта гипотеза верна, то верно и множество интереснейших утверждений о распределении простых чисел.

Как она формулируется? Здесь нам придётся немного коснуться высшей математики. Все числа, которые изучаются в школьной программе – положительные, отрицательные и нуль, целые и дробные, рациональные и иррациональные – математики объединяют под названием действительных. Однако существуют ещё и комплексные числа.

Такое число представляет собой сумму a + i×b, где a, b – действительные числа, i – так называемая мнимая единица. Она определяется формулой i2 = -1. Если b = 0, то комплексное число – это просто действительное число a. Таким образом, действительные числа есть лишь частный случай комплексных.

Понятно, что никакое действительное число в квадрате не может быть отрицательным. Поэтому математикам и понадобилась мнимая единица и комплексные числа. Они позволяют решать задачи, которые при оперировании только действительными числами выглядят попросту бессмысленными. А вот с помощью этого инструмента такие задачи зачастую изящно решаются, и эти решения, кстати, находят многочисленные применения в физике и инженерии. Так что в том, что человечество сумело изобрести, скажем, компьютеры, есть "заслуга" комплексных чисел.

Риман придумал функцию, которая сегодня так и называется дзета-функцией Римана ζ(x). Её определения мы с позволения читателя приводить не будем: оно громоздко и требует введения ещё нескольких математических понятий. Отметим лишь два факта. Во-первых, эта функция тесно связана с распределением простых чисел. Во-вторых, её аргумент – комплексное число.

По определению дзета-функции, если её аргумент – отрицательное чётное число (напомним, что целые числа – тоже комплексные), то ζ(x) = 0. Другими словами, ζ(-2) = ζ(-4) = ζ(-6) = … = 0. Вопрос заключается в том, в каких ещё числах эта функция обращается в нуль.

Гипотеза Римана звучит так: если ζ(a + ib) = 0 и a + ib не является отрицательным чётным (которые рассмотрены выше), то a = ½.

Такое на первый взгляд простое утверждение пытались доказать многие великие математики, но никому это не удалось. Математический институт имени Клэя (Clay Mathematics Institute) включил эту гипотезу в число семи проблем тысячелетия, за решение которых было назначено вознаграждение в один миллион долларов США. Заметим, что пока из этого списка решена только одна задача. Это гипотеза Пуанкаре, доказанная российским математиком Григорием Перельманом.

Атья утверждает, что доказал гипотезу Римана. Препринт доказательства, опубликованный в виде PDF-файла, занимает всего пять страниц. Как уточняет New Scientist, оно основано на результатах великих математиков XX века Джона фон Неймана и Фридриха Хирцебруха. Воспользовавшись их теоремами, Атья доказал гипотезу Римана от противного: он предположил, что она неверна, и пришёл к противоречию.

"Это чудесно, – говорит Атья, – но я утверждаю, что вся тяжелая работа была выполнена 70 лет назад".

Впрочем, работа математика, разумеется, нуждается в тщательной проверке. Никто не застрахован от ошибки в таком трудном деле, как математическое доказательство, тем более когда речь идёт о проблемах тысячелетия. Попытки доказательства гипотезы Римана разными авторами неоднократно публиковались, но каждый раз оказывались ошибочными. Возможно, в этот раз человечеству наконец повезёт.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о других выдающихся математических работах, в том числе выполненных российскими учёными.

Ранее по теме

Сейчас

16:25

США ввели санкции против 12 российских компаний

15:59

СБУ завершила расследование дела Вышинского

15:37

На забайкальской части Транссиба с рельсов сошли 15 вагонов

15:26

В Финляндии за отмывание денег арестован россиянин

14:24

Brent преодолела отметку в 82 доллара

14:13

Модератор контента подает в суд на Facebook за психическую травму

13:01

За увольнение "предпенсионеров" будут штрафовать на 200 тысяч

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Экипаж сбитого в Сирии Ил-20 представлен к орденам Мужества

Экипаж сбитого в Сирии Ил-20 представлен к орденам Мужества

1 час назад
Как в ноябре 2014-го: Brent преодолела отметку в 82 доллара

Как в ноябре 2014-го: Brent преодолела отметку в 82 доллара

2 часа назад
На забайкальской части Транссиба с рельсов сошли 15 вагонов

На забайкальской части Транссиба с рельсов сошли 15 вагонов

1 час назад
За увольнение "предпенсионеров" будут штрафовать на 200 тысяч

За увольнение "предпенсионеров" будут штрафовать на 200 тысяч

3 часа назад
Иран, КНДР, Сирия: Генассамблея ООН соберется в 73-й раз

Иран, КНДР, Сирия: Генассамблея ООН соберется в 73-й раз

4 часа назад
Феминистка в метро Петербурга обливает отбеливателем мужчин с широко раздвинутыми ногами

Феминистка в метро Петербурга обливает отбеливателем мужчин с широко раздвинутыми ногами

2 часа назад
MBA: 15 лучших бизнес-школ мира

MBA: 15 лучших бизнес-школ мира

5 часов назад
Гипотеза Римана: английский математик утверждает, что решил проблему тысячелетия

Гипотеза Римана: английский математик утверждает, что решил проблему тысячелетия

1 час назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
Новый талисман НХЛ вызвал шок и недоумение у поклонников спорта

Новый талисман НХЛ вызвал шок и недоумение у поклонников спорта

2 часа назад
Ольга Павловец призналась, из-за какой трагедии оказалась "вне жизни"

Ольга Павловец призналась, из-за какой трагедии оказалась "вне жизни"

37 минут назад
6 продуктов, которые полезнее, чем кажется

6 продуктов, которые полезнее, чем кажется

5 часов назад
Минобороны РФ представило доказательства вины Израиля в гибели Ил-20

Минобороны РФ представило доказательства вины Израиля в гибели Ил-20

6 часов назад
Британец поселился в петербургском аэропорту из-за несчастной любви

Британец поселился в петербургском аэропорту из-за несчастной любви

2 часа назад
Реформа ОСАГО: старые цены, привязка к водителю и выплаты до 2 млн

Реформа ОСАГО: старые цены, привязка к водителю и выплаты до 2 млн

52 минуты назад
Из-за незавершенного капремонта в московском доме смыло комнату

Из-за незавершенного капремонта в московском доме смыло комнату

52 минуты назад
В Финляндии за отмывание денег арестован россиянин

В Финляндии за отмывание денег арестован россиянин

1 час назад
В московском храме появился "электронный звонарь"

В московском храме появился "электронный звонарь"

1 час назад
В Приморском крае в легковом автомобиле перевозили льва. Видео

В Приморском крае в легковом автомобиле перевозили льва. Видео

1 час назад
Модератор контента подает в суд на Facebook за психическую травму

Модератор контента подает в суд на Facebook за психическую травму

1 час назад
Экрану iPhone Xs Max присудили титул лучшего в мире

Экрану iPhone Xs Max присудили титул лучшего в мире

2 часа назад
Наследный принц Дубая вернул зрение сернобыку в зеленом "парике"

Наследный принц Дубая вернул зрение сернобыку в зеленом "парике"

2 часа назад
"Газель" без тормозов снесла пожилую женщину на тротуаре. Видео

"Газель" без тормозов снесла пожилую женщину на тротуаре. Видео

2 часа назад
Появилось видео наезда трамвая на подростка в Екатеринбурге

Появилось видео наезда трамвая на подростка в Екатеринбурге

2 часа назад
Миллионы на чужой беде: липовые сборщики пожертвований оккупировали Москву

Миллионы на чужой беде: липовые сборщики пожертвований оккупировали Москву

2 часа назад
Великобритания готова принять членов организации "Белые каски"

Великобритания готова принять членов организации "Белые каски"

3 часа назад
Выдачу Google сделают похожей на ленту из соцсетей

Выдачу Google сделают похожей на ленту из соцсетей

3 часа назад
Издевательства над детьми: по делу семьи Дель начались предварительные слушания

Издевательства над детьми: по делу семьи Дель начались предварительные слушания

3 часа назад
СКР возбудил дело по факту обстрела донбассцев с беспилотника

СКР возбудил дело по факту обстрела донбассцев с беспилотника

4 часа назад
"Черная метка"? Районному депутату в Москве подкинули свиные головы с ножами

"Черная метка"? Районному депутату в Москве подкинули свиные головы с ножами

4 часа назад
Песков: сообщения о "наказании" оппозиционных партий, чьи кандидаты победили на региональных выборах, безосновательны

Песков: сообщения о "наказании" оппозиционных партий, чьи кандидаты победили на региональных выборах, безосновательны

4 часа назад
СМИ: Абрамович готов продать "Челси" за 3 млрд фунтов стерлингов

СМИ: Абрамович готов продать "Челси" за 3 млрд фунтов стерлингов

4 часа назад
Вести.net: Microsoft Office сделают по-настоящему "умным"

Вести.net: Microsoft Office сделают по-настоящему "умным"

4 часа назад
На раз: технология редактирования генов уничтожила малярийных комаров

На раз: технология редактирования генов уничтожила малярийных комаров

4 часа назад
Холодный прием: продавцы сургутской "Пятерочки" заперли подростка в морозильной камере

Холодный прием: продавцы сургутской "Пятерочки" заперли подростка в морозильной камере

4 часа назад
В Москве побит рекорд низкого давления

В Москве побит рекорд низкого давления

5 часов назад
Личинок в рыбных консервах можно не бояться

Личинок в рыбных консервах можно не бояться

5 часов назад
Основатели Instagram покинули компанию

Основатели Instagram покинули компанию

5 часов назад
Гендиректор ИКЕА в России рассказал о расширении сети, бюрократии и тапочках

Гендиректор ИКЕА в России рассказал о расширении сети, бюрократии и тапочках

5 часов назад
Помогите Ванечке обрести слух

Помогите Ванечке обрести слух

6 часов назад
Отец второклассника избил обидчика своего сына прямо в челябинской школе

Отец второклассника избил обидчика своего сына прямо в челябинской школе

6 часов назад
Отец помог сыну превратиться в настоящего Человека-паука: трогательное видео

Отец помог сыну превратиться в настоящего Человека-паука: трогательное видео

6 часов назад
Дом Гарри Поттера продают со скидкой

Дом Гарри Поттера продают со скидкой

6 часов назад
Блогеры сделали дешевую амфибию из старого Renault и пакетов сока (видео)

Блогеры сделали дешевую амфибию из старого Renault и пакетов сока (видео)

7 часов назад
Сенатора США обвинили в попытке изнасилования 30-летней давности

Сенатора США обвинили в попытке изнасилования 30-летней давности

7 часов назад
Обманувшая жюри "Мисс Украина-2018" не собирается отказываться от титула

Обманувшая жюри "Мисс Украина-2018" не собирается отказываться от титула

7 часов назад
В Британии прошел чемпионат по самому странному виду спорта

В Британии прошел чемпионат по самому странному виду спорта

9 часов назад
Альметьевск и его "Сказки о золотых яблоках": стрит-арт на благо города

Альметьевск и его "Сказки о золотых яблоках": стрит-арт на благо города

10 часов назад
Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

24.09.2018 08:34
В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

20.09.2018 21:58