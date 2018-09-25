Умер заслуженный тренер России по водному поло Юрий Зайцев

25 сентября скончался заслуженный тренер СССР и Российской Федерации по водному поло Юрий Зайцев. Жизнь специалиста оборвалась на 82-м году, о чем сообщает официальный сайт Федерации водного поло России. Причины кончины не уточняются.

Зайцев за свою карьеру награждался званием мастером спорта СССР. По завершении спортивной карьеры он посвятил себя профессии тренера. В 1975 году он входил в тренерский штаб сборной СССР, ставшей чемпионом мира по водному поло.