На забайкальской части Транссиба с рельсов сошли 15 вагонов

Полтора десятка вагонов грузового состава сошли с рельсов на Транссибе. Это случилось в Забайкальском крае на перегоне Куэнга-Приисковая. Движение по перегону временно остановлено, поскольку произошло нарушение габарита соседнего пути.

Для восстановления Транссибирской магистрали на этом участке направлены два восстановительных поезда со станций Шилка и Зилово, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.

РЖД предупреждает о возможных задержках в движении пассажирский поездов.

25 сентября еще один частичный сход грузовых вагонов произошел в Заводском районе Саратова. Это случилось во время проведения маневровых работ на тупиковой ветке Саратовского НПЗ. Три цистерны были гружены нефтепродуктами. Но разлива нефти не произошло. В то же время в Челябинске была обнаружена течь в цистерне с соляной кислотой. Угрозы для населения нет.

Днем ранее крупная железнодорожная авария произошла в США, В штате Айова поезд сошел с рельсов. В реку с моста рухнули 20 вагонов.