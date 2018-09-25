Стадион в Красноярске не готов принять матч "Енисей" – "Спартак"

Матч 10-го тура в чемпионате российской футбольной премьер-лиги между красноярским "Енисеем" и московским "Спартаком" с большой вероятностью будет перенесен из сибирского города в столицу. Причина – на арене не установлена система управления и контроля доступа зрителей.

В связи с этим руководство премьер-лиги, которое считает наличие системы обязательным для проведения игр такого уровня, может разрешить командам провести обмен домашними играми. Встреча, скорее всего, состоится в Москве на "Открытие Арене".