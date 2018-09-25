Новости Спорт

Все видео этой рубрики
25 сентября 201816:25

Стадион в Красноярске не готов принять матч "Енисей" – "Спартак"

Матч 10-го тура в чемпионате российской футбольной премьер-лиги между красноярским "Енисеем" и московским "Спартаком" с большой вероятностью будет перенесен из сибирского города в столицу. Причина – на арене не установлена система управления и контроля доступа зрителей.

В связи с этим руководство премьер-лиги, которое считает наличие системы обязательным для проведения игр такого уровня, может разрешить командам провести обмен домашними играми. Встреча, скорее всего, состоится в Москве на "Открытие Арене".

Сейчас

16:25

США ввели санкции против 12 российских компаний

15:59

СБУ завершила расследование дела Вышинского

15:37

На забайкальской части Транссиба с рельсов сошли 15 вагонов

15:26

В Финляндии за отмывание денег арестован россиянин

14:24

Brent преодолела отметку в 82 доллара

14:13

Модератор контента подает в суд на Facebook за психическую травму

13:01

За увольнение "предпенсионеров" будут штрафовать на 200 тысяч

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Экипаж сбитого в Сирии Ил-20 представлен к орденам Мужества

Экипаж сбитого в Сирии Ил-20 представлен к орденам Мужества

1 час назад
Как в ноябре 2014-го: Brent преодолела отметку в 82 доллара

Как в ноябре 2014-го: Brent преодолела отметку в 82 доллара

2 часа назад
На забайкальской части Транссиба с рельсов сошли 15 вагонов

На забайкальской части Транссиба с рельсов сошли 15 вагонов

1 час назад
За увольнение "предпенсионеров" будут штрафовать на 200 тысяч

За увольнение "предпенсионеров" будут штрафовать на 200 тысяч

3 часа назад
Иран, КНДР, Сирия: Генассамблея ООН соберется в 73-й раз

Иран, КНДР, Сирия: Генассамблея ООН соберется в 73-й раз

4 часа назад
Феминистка в метро Петербурга обливает отбеливателем мужчин с широко раздвинутыми ногами

Феминистка в метро Петербурга обливает отбеливателем мужчин с широко раздвинутыми ногами

2 часа назад
MBA: 15 лучших бизнес-школ мира

MBA: 15 лучших бизнес-школ мира

6 часов назад
Гипотеза Римана: английский математик утверждает, что решил проблему тысячелетия

Гипотеза Римана: английский математик утверждает, что решил проблему тысячелетия

1 час назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
Новый талисман НХЛ вызвал шок и недоумение у поклонников спорта

Новый талисман НХЛ вызвал шок и недоумение у поклонников спорта

2 часа назад
Ольга Павловец призналась, из-за какой трагедии оказалась "вне жизни"

Ольга Павловец призналась, из-за какой трагедии оказалась "вне жизни"

41 минута назад
6 продуктов, которые полезнее, чем кажется

6 продуктов, которые полезнее, чем кажется

5 часов назад
Минобороны РФ представило доказательства вины Израиля в гибели Ил-20

Минобороны РФ представило доказательства вины Израиля в гибели Ил-20

6 часов назад
Британец поселился в петербургском аэропорту из-за несчастной любви

Британец поселился в петербургском аэропорту из-за несчастной любви

2 часа назад
Реформа ОСАГО: старые цены, привязка к водителю и выплаты до 2 млн

Реформа ОСАГО: старые цены, привязка к водителю и выплаты до 2 млн

56 минут назад
Из-за незавершенного капремонта в московском доме смыло комнату

Из-за незавершенного капремонта в московском доме смыло комнату

56 минут назад
В Финляндии за отмывание денег арестован россиянин

В Финляндии за отмывание денег арестован россиянин

1 час назад
В московском храме появился "электронный звонарь"

В московском храме появился "электронный звонарь"

1 час назад
В Приморском крае в легковом автомобиле перевозили льва. Видео

В Приморском крае в легковом автомобиле перевозили льва. Видео

1 час назад
Модератор контента подает в суд на Facebook за психическую травму

Модератор контента подает в суд на Facebook за психическую травму

1 час назад
Экрану iPhone Xs Max присудили титул лучшего в мире

Экрану iPhone Xs Max присудили титул лучшего в мире

2 часа назад
Наследный принц Дубая вернул зрение сернобыку в зеленом "парике"

Наследный принц Дубая вернул зрение сернобыку в зеленом "парике"

2 часа назад
"Газель" без тормозов снесла пожилую женщину на тротуаре. Видео

"Газель" без тормозов снесла пожилую женщину на тротуаре. Видео

2 часа назад
Появилось видео наезда трамвая на подростка в Екатеринбурге

Появилось видео наезда трамвая на подростка в Екатеринбурге

2 часа назад
Миллионы на чужой беде: липовые сборщики пожертвований оккупировали Москву

Миллионы на чужой беде: липовые сборщики пожертвований оккупировали Москву

2 часа назад
Великобритания готова принять членов организации "Белые каски"

Великобритания готова принять членов организации "Белые каски"

3 часа назад
Выдачу Google сделают похожей на ленту из соцсетей

Выдачу Google сделают похожей на ленту из соцсетей

3 часа назад
Издевательства над детьми: по делу семьи Дель начались предварительные слушания

Издевательства над детьми: по делу семьи Дель начались предварительные слушания

3 часа назад
СКР возбудил дело по факту обстрела донбассцев с беспилотника

СКР возбудил дело по факту обстрела донбассцев с беспилотника

4 часа назад
"Черная метка"? Районному депутату в Москве подкинули свиные головы с ножами

"Черная метка"? Районному депутату в Москве подкинули свиные головы с ножами

4 часа назад
Песков: сообщения о "наказании" оппозиционных партий, чьи кандидаты победили на региональных выборах, безосновательны

Песков: сообщения о "наказании" оппозиционных партий, чьи кандидаты победили на региональных выборах, безосновательны

4 часа назад
СМИ: Абрамович готов продать "Челси" за 3 млрд фунтов стерлингов

СМИ: Абрамович готов продать "Челси" за 3 млрд фунтов стерлингов

4 часа назад
Вести.net: Microsoft Office сделают по-настоящему "умным"

Вести.net: Microsoft Office сделают по-настоящему "умным"

4 часа назад
На раз: технология редактирования генов уничтожила малярийных комаров

На раз: технология редактирования генов уничтожила малярийных комаров

5 часов назад
Холодный прием: продавцы сургутской "Пятерочки" заперли подростка в морозильной камере

Холодный прием: продавцы сургутской "Пятерочки" заперли подростка в морозильной камере

5 часов назад
В Москве побит рекорд низкого давления

В Москве побит рекорд низкого давления

5 часов назад
Личинок в рыбных консервах можно не бояться

Личинок в рыбных консервах можно не бояться

5 часов назад
Основатели Instagram покинули компанию

Основатели Instagram покинули компанию

5 часов назад
Гендиректор ИКЕА в России рассказал о расширении сети, бюрократии и тапочках

Гендиректор ИКЕА в России рассказал о расширении сети, бюрократии и тапочках

5 часов назад
Помогите Ванечке обрести слух

Помогите Ванечке обрести слух

6 часов назад
Отец второклассника избил обидчика своего сына прямо в челябинской школе

Отец второклассника избил обидчика своего сына прямо в челябинской школе

6 часов назад
Отец помог сыну превратиться в настоящего Человека-паука: трогательное видео

Отец помог сыну превратиться в настоящего Человека-паука: трогательное видео

6 часов назад
Дом Гарри Поттера продают со скидкой

Дом Гарри Поттера продают со скидкой

6 часов назад
Блогеры сделали дешевую амфибию из старого Renault и пакетов сока (видео)

Блогеры сделали дешевую амфибию из старого Renault и пакетов сока (видео)

7 часов назад
Сенатора США обвинили в попытке изнасилования 30-летней давности

Сенатора США обвинили в попытке изнасилования 30-летней давности

7 часов назад
Обманувшая жюри "Мисс Украина-2018" не собирается отказываться от титула

Обманувшая жюри "Мисс Украина-2018" не собирается отказываться от титула

7 часов назад
В Британии прошел чемпионат по самому странному виду спорта

В Британии прошел чемпионат по самому странному виду спорта

9 часов назад
Альметьевск и его "Сказки о золотых яблоках": стрит-арт на благо города

Альметьевск и его "Сказки о золотых яблоках": стрит-арт на благо города

10 часов назад
Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

24.09.2018 08:34
В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

20.09.2018 21:58