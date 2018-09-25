Симона Халеп снова сыграет на теннисном "Кубке Кремля"

Чемпионка французского Roland Garros-2018 и финалистка турнира "Большого шлема" в Австралии Симона Халеп приедет на московский "ВТБ Кубок Кремля". Румынка, которая является первой ракеткой мира, намерена сохранить место в рейтинге WTA и для нее важно сыграть в России.

Столичный турнир, в котором вместе с женщинами играют и мужчины, пройдет на кортах "Олимпийского" с 15 по 21 октября. Румынская теннисистка до этого дважды играла в Москве и в 2013 году стала победительницей "Кубка Кремля".