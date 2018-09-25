РПЦЗ приостановила служение с константинопольскими иерархами

Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата.

Как передает ТАСС, об этом проинформировала пресс-служба Русской православной церкви за рубежом, подчеркнув, что одновременно приостанавливается участие иерархов РПЦЗ в работе епископских ассамблей.

Отмечается, что такое решение архиерейский синод принял после того, как Константинопольский патриархат направил своих экзархов на каноническую территорию Украинской православной церкви.

14 сентября Священный Синод РПЦ на внеочередном заседании под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением и сослужение с иерархами Константинопольского патриархата, а также инициировать всеправославное обсуждение проблемы.

Это решение последовало после того, как 7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве.

В настоящее время на территории Украины действует признанная Православная церковь — в составе Московского Патриархата. Ей противостоят несколько раскольнических структур — Украинская автокефальная православная церковь и Киевский патриархат, которые не первый год добиваются независимости.

После Майдана на Украине в 2014 году раскольникам начали активно помогать нынешние киевские власти. О поддержке процесса раскола неоднократно заявляли и представители властей США.