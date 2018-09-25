Сотрудника Совфеда задержали в Осло для обмена на норвежского шпиона
Задержанный в Осло сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев абсолютно чистый и пушистый, считает зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов. По его мнению, Бочкарева задержали, чтобы обменять на обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга.
"В Норвегии действительно могли взять нашего гражданина с целью такого обменного фонда. По факту это очень напоминает похищение человека, — пояснил российский сенатор. — Такая практика может привести к печальному результату. Если у кого-то чей-то агент провалился, это не повод хватать гражданских под будущий обмен".
Россиянина задержали в чистой зоне аэропорта Осло Гардермуэн 21 сентября, уже после того, как он прошел выездной контроль и таможню, сообщает ТАСС.
"Это позволяет предполагать, что в этот момент до кого-то дошло, что этим надо воспользоваться", — отмечает сенатор Климов.
Он добавил, что Норвегия является членом НАТО, а эта организация предвзято относится к российским гражданам.
Задержание и арест россиянина носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом, заявило российское посольство в Осло. 24 сентября в МИД России на Смоленскую площадь вызван норвежский посол в Москве Руне Ресаланд. Ему вручена нота протеста в связи с задержанием и арестом Бочкарева по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности. Российские дипломаты потребовали от Норвегии немедленно снять с россиянина все обвинения и освободить его.
51-летний Михаил Бочкарев в Осло участвовал в международном семинаре по дигитализации, проходящем в здании норвежского Стортинга, где зачитывал доклад. В парламенте Норвегии посчитали, что он мог получить некую информацию с девяти принтеров, которыми он пользовался для распечатки материалов. На этих принтерах в норвежском парламенте после ареста сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева появились надписи "Не использовать".
Пока Бочкарев задержан на две недели, но если ему предъявят обвинения, то ему будет угрожать до трех лет тюрьмы.
Норвежец Фруде Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года. Лефортовский суд продлил его арест по обвинению в шпионаже до 5 октября 2018 года. Виновным себя Берг не считает, хотя и не отрицает своего сотрудничества с норвежскими разведслужбами.
Фруде Берг признался, что ездил в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы Норвегии. Он выполнял роль курьера. При этом он не вполне понимал, чем именно занимается, а также не осознавал возможных последствий своих действий.
Больше 20 лет Фруде Берг был инспектором в подчиненном норвежскому Минюсту Норвегии пограничном комиссариате, который отвечает за соблюдение положений двустороннего договора о режиме российско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов. Он работал на пункте пропуска через норвежско-российскую границу. В 2014 году Берг вышел на пенсию. И через три года сам спровоцировал инцидент между Москвой и Осло, предотвращением которых занимался ранее.
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