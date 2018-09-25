Пушилин набрал нужное количество подписей и идет на выборы главы ДНР

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин собрал необходимое количество подписей для регистрации в качестве кандидата на пост главы ДНР. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК республики Ольга Позднякова.

В Центральную избирательную комиссию поступили первые подписные листы от кандидата Пушилина — это 18 томов, в которых 10123 подписи. Денис Пушилин лично прибыл в ЦИК и передал папки с подписями. Подписи проверят специалисты, после чего Центризбирком примет решение о регистрации или отказе в регистрации кандидата на пост главы ДНР. В ЦИКе также пояснили, что этого количества достаточно для регистрации на участие в выборах.

Как напоминает РИА Новости, прием документов от кандидатов ЦИК ДНР начал 21 сентября. Первым зарегистрировался Денис Пушилин. Позднее документы для участия в выборах на пост главы ДНР подали еще шесть человек — один из бывших лидеров ополчения Павел Губарев, судья "украинского народного трибунала", где рассматриваются уголовные дела по факту совершения украинскими властями военных преступлений в Донбассе Елена Шишкина, бывший глава городов Енакиево и Горловка Роман Храменков, Игорь Хакимзянов, который был министром обороны республики в 2014 году, замминистра образования республики Владимир Медведев и экс-глава министерства агропромышленной политики и продовольствия Иван Михайлов.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. Предыдущий глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате теракта 31 августа.