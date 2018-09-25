Российская дзюдоистка Бабинцева завоевала бронзу чемпионата мира

В Баку проходит чемпионат мира по дзюдо. В женской сетке соревнований в весовой категории до 78 килограмм бронзовую медаль завоевала российская дзюдоистка Александра Бабинцева.

В схватке за третье место 25-летняя россиянка оказалась сильнее соперницы из Китая Ма Чжэньчжао. Еще одной обладательницей бронзовой медали стала Мархинде Веркерк из Нидерландов.

Отметим, что в мужской сетке соревнований добраться до финала не смог россиянин Нияз Ильясов. Теперь дзюдоист также поборется за бронзу. Его соперником станет египтянин Рамадан Дарвиш.

Соревнования завершатся в столице Азербайджана 27 сентября.