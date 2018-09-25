Двое мужчин спасли застрявшего в трясине оленя на Ямале

На Ямале компания мужчин спасла застрявшего в трясине оленя, который был обречен на верную гибель. История произошла еще в прошлом году, но запись была обнародована только сейчас.

Автор ролика рассказал газете "Красный Север", что несчастное животное они с приятелями обнаружили в районе Бованенково, когда проплывали по реке Морды-Яха. Мужчины причалили к берегу, чтобы оценить положение парнокопытного, поcле чего принесли весло и веревку. Последнюю привязали к рогам оленя, а весло выполняло страховочную функцию, поскольку спасатели и сами рисковали оказаться по пояс в трясине

Вся операция заняла порядка 10 минут, при этом мужчины действовали предельно осторожно, опасаясь сломать рога домашнему питомцу — в этом случае вызволить его из смертельной ловушки было бы проблематично.

Выбившийся из сил олень под конец уже сам выскочил из трясины и вышел на твердую землю.