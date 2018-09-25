Грабитель челябинского магазина взял продавщицу в заложники

В минувшее воскресенье, 23 сентября, вечером в один из челябинских магазинов вошел мужчина и потребовал деньги и выпивку, угрожая при этом ножом.

Одна из сотрудниц успела нажать на тревожную кнопку, а грабитель, получив на свои требования отказ, стал громить помещение.

Когда на вызов приехали охранники, мужчина приставил нож к горлу продавщицы и пообещал ее убить. Тем не менее, сотрудникам ЧОП удалось выбить из рук злоумышленника нож и обезвредить его.

Прибывшие полицейские застали разгромленный магазин, перепуганных сотрудниц и задержанного нарушителя, которого тут же передали в руки стражей закона.

Преступник оказался 33-летним мужчиной, отбывшим ранее срок заключения за разбой, в чем он честно признался под видеозапись — на вопрос, зачем пришел в магазин, нарушитель ответил коротко: "Ограбить."

Сотрудникам магазина была оказана первая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", и преступнику теперь грозит до 10 лет лишения свободы.