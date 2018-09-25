Тренер "Шинника" вернулся в клуб спустя сутки после своей отставки

Российский специалист Александр Побегалов 24 сентября принял решение покинуть ярославский "Шинник" и подал в отставку, которую приняло руководство клуба. Однако спустя сутки наставник пожалел о своем решении и попросился обратно на свой пост в команде.

Руководство ярославцев не было против возвращения Побегалова, который возглавлял "Шинник" с 2012 года. Как сообщает официальный сайт команды, помощником Побегалова останется Алексей Казалов, которого боссы "Шинника" планировали сделать временным заместителем после отставки Побегалова.

Напомним, что "Шинник" выступает в Футбольной национальной лиге, являющейся вторым по силе дивизионом чемпионата России.