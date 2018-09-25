56-летний актер Джим Керри впервые снялся в постельной сцене

Знаменитый комик, 56-летний Джим Керри, впервые за всю свою карьеру снялся в откровенной сцене. Это произошло в новом эпизоде сериала "Шучу" Мишеля Гондри. Герой Керри, ведущий детского шоу мистер Пиклз, занялся сексом с раковой больной, сообщает Daily Mail.

Партнершу Джима Керри сыграла актриса Джинджер Гонзаги.

По мнению многих поклонников, Джим Керри решил себе позволить столь смелый поступок под занавес своей карьеры. Ранее знаменитый комик не раз говорил, что собирается в скором времени перестать сниматься в кино.

Ранее сообщалось, что обвиненный в убийстве любовницы Керри удалился из "Фейсбука" якобы из-за российского вмешательства.