Дзюдоист Ильясов выиграл бронзу чемпионата мира в Баку

Российский дзюдоист Нияз Ильясов стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира, который проходит в Баку. Россиянин одержал победу в матче за третье место в весовой категории до 100 килограмм.

В утешительной схватке Ильясов оказался сильнее египетского соперника Рамадана Дарвиша. Эта медаль стала для российских спортсменов на текущем мировом первенстве третьей. Ранее бронзу завоевала Анастасия Бабинцева в весовой категории до 78 кг, а обладателем серебряной медали стал Роберт Мшвидобадзе в весе до 60 кг.