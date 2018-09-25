Генассамблея ООН встретила речь Трампа смехом

Начало выступления президента США на 73-й сессии Генассамблеи ООН зал встретил смехом. Американский лидер рассказал, как обстоят дела в США с его приходом в Белый дом и заявил, что "меньше чем за два года" достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. Эти слова и спровоцировали реакцию зала.

Трамп признался, что "не ожидал такой реакции, но это нормально".

Как добавляет РИА Новости, президент США в своей речи отметил также необходимость деэскалации военного конфликта в Сирии и политического урегулирования в стране. Кроме того, Трамп сообщил, что санкции в отношении КНДР будут сохраняться до тех пор, пока не произойдет денуклеаризация Корейского полуострова.

Президент США признался, что не намерен встречаться с руководством Ирана до тех пор, пока оно не изменит свой политический курс. При этом американские представители неоднократно заявляли, что Вашингтон готов пойти на переговоры с Тегераном с целью заключения нового соглашения.

"США не будут говорить вам, как жить, работать или вести войну. Мы только просим, чтобы вы в ответ уважали наш суверенитет", — резюмировал Дональд Трамп в своей речи.