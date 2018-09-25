Мужчина поймал 7-летнего мальчика, упавшего с 10 этажа

В казахстанской Астане мужчина спас 7-летнего малыша, который выпал с балкона 10-этажного дома.

Как передает издание Tengrinews.kz, инцидент произошел 24 сентября, а спасителем ребенка оказался 28-летний сосед снизу Артем Карев.

По его словам он услышал крики, открыл окно, увидел мальчика и успел подхватить его, когда тот падал вниз.

Матери малыша, которая наблюдала за драматической сценой снизу во дворе, стало плохо и ей пришлось вызывать скорую помощь.

Ребенок объяснил своему спасителю, что он был дома один ,и ему стало скучно. Мальчик захотел погулять, оделся, вышел на балкон, разрезал ножом москитную сетку, начал спускаться вниз и повис.

В настоящее время он передан матери, состояние обоих – удовлетворительное.