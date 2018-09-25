УПЦ попросила экзархов Константинополя покинуть Украину

Экзархи Константинопольского патриархата архиепископ Памфильский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть Украину. Такое требование выдвинул Синод Украинской православной церкви Московского патриархата. Решение Синода принято 25 сентября.

Также Синод призвал Константинопольского патриарха Варфаломея прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ, сообщает ТАСС. Деятельность экзархов является антиканонической и нарушает межконфессиональный мир на Украине, посчитали представители Украинской православной церкви. Епископату УПЦ предписано приостановить сослужения с иерархами Константинопольского патриархата. Сам митрополит Онуфрий с экзархами константинопольской церкви не встречался и встречаться не собирается.

В рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине Константинополь 7 сентября 2018 года назначил своих экзархов в Киеве. Это вызвало решительный протест и глубокое возмущение у Священного синода Русской православной церкви. До полного разрыва отношений между церквами не дошло, прихожане храмов по-прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, но Синод РПЦ принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением в церквах РПЦ.

Кроме того, Синод Украинской православной церкви призвал Верховную раду отказаться от трех антицерковных законопроектов – "Об изменении подчиненности религиозных общин", "Об особом статусе религиозных организаций" и "Об изменении названия религиозных организаций". По мнению представителей УПЦ, они вызовут углубление церковного раскола, а их цель — рейдерский захват имущества (святынь, храмов и монастырей).

По этим законопроектам, Украинская православная церковь должна сменить название на "РПЦ на Украине". По планам президента Украины Петра Порошенко, на Украине будет создана новая единая автокефальная церковь.