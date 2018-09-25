Трамп: социализм - это нищета, коррупция и экспансия

Президент США Дональд Трамп подверг критике социалистическую форму государственного устройства, заявив, что она

нежизнеспособна и несет угрозу другим.

Как передает ТАСС, об этом хозяин Белого дома информировал мировое сообщество в ходе своего выступления на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп считает, что социализм приносит народам только коррупцию, экономический спад, экспансию и страдания, а потому призвал страны миры противостоять этому явлению и также попросил поддержать американский призыв к Венесуэле "восстановить демократию".

По мнению миллиардера, социализм обанкротил эту некогда богатую нефтяную страну и вверг ее население в крайнюю нищету.

25 сентября Минфин США ввел санкции против жены руководителя Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес, вице-президента, министра обороны Владимира Падрино Лопеса, министра связи и информации Хорхе Родригеса, а также исполнительного вице-президента Дельси Родригес.

Страна переживает за последние годы острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией венесуэльского боливара и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Страну покинули 2 миллиона 300 тысяч боливийцев, которые осели, главным образом, в Колумбии, Эквадоре, Перу и Бразилии.