В Москве стартовал отопительный сезон

Коммунальные службы Москвы оперативно отреагировали на резкое похолодание в городе — уже сегодня в столице начали включать отопление. Кому и когда дадут тепло?

Второй день в Москве проливной дождь и низкая температура. В правительстве города принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения и жилые дома. В столице стартовал отопительный сезон.

Центр управления теплоснабжением Москвы, словно центр управления полетами. Только вместо команды "ключ на старт" — простой доклад диспетчера. В этом году энергетики не стали дожидаться пока среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов.

Больницы, детские сады, школы — в первую очередь тепло подается в социальные учреждения столицы, потом черед многоквартирных домов.

"Жители Москвы могут быть спокойны. Процесс включения отопления должен произойти штатно в течение пяти суток. Сегодня мы приступили к этому процессу в связи с поступившим распоряжением правительства Москвы", — сообщила Марина Мелешкова, руководитель оперативно-диспетчерской службы ПАО МОЭК.

"Мы работаем в тесном взаимодействии со всеми службами, которые получают тепло, со всеми жителями. Если возникают какие-то проблемы, то они отрабатываются. Могут быть какие-то отдельные непрогретые стояки. Достаточно обратиться с заявками на действующие порталы города, и тут же будут внесены коррективы", — объяснил Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Перед началом отопительного сезона коммунальщики проверили почти 17 тысяч километров теплосетей. К работе готовы 16 столичных ТЭЦ и более двух сотен тепловых станций и квартальных котельных. В ближайшее время батареи станут теплыми более чем в 70 тысячах зданий и сооружений Москвы. Пуск тепла займет от 3 до 5 дней.