Экс-футболист сборной Австралии хочет выращивать марихуану

Бывший хавбек сборной Австралии по футболу Марко Брешиано по завершении спортивной карьеры принял решение стать предпринимателем. Одним из его направлений станет выращивание марихуаны. По его словам, он намерен это делать исключительно в медицинских целях.

"Сейчас я занят вливанием денег в покупку недвижимости, а также работаю над выращиванием каннабиса, — признается австралиец, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на Sun. – Я продолжаю учебу вместе со своим партнером по бизнесу, который планирует производить лекарства из марихуаны. В наших планах поездки по Северной Америке и Европе для расширения своих знаний в данной области".

Напомним, что за свою футбольную карьеру Брешиано сыграл 84 матча, став автором 13 голов. Он является этническим итальянцем и большую часть карьеры провел в таких клубах своей исторической родины, как "Парма", "Палермо" и "Лацио".