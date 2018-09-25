Верзилов вышел в Twitter из больничной палаты

Продюсер группы Pussy Riot Петр Верзилов впервые после того, как был госпитализирован, сообщил о своем состоянии здоровья. В Twitter он написал, что уже третий день находится в сознании, а до этого был "как в черной дыре".

Как добавляет телеканал "Россия 24", также Петр Верзилов написал про яд: что это "ни полоний-210, ни "Новичок", а что-то новое и удивительное". Сам Верзилов и его близкие полагают, что была попытка отравления. Между тем, врачи московской больницы, куда он был доставлен 11 сентября, эту версию не подтвердили. Позже Верзилова перевезли в берлинскую клинику, где он находится до сих пор.

В свою очередь адвокат Петра Верзилова Дмитрий Динзе сообщил ТАСС, что состояние здоровья издателя "Медиазоны" остается тяжелым, и пока "он еще не готов работать" с ним.

Петр Верзилов был доставлен в токсико-реанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Москве в середине сентября. Позднее немецкие врачи предположили, что он мог быть отравлен неким веществом, поражающим нервную систему.